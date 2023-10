Portal pisze też o pożarach w Jerozolimie, Aszkelonie i Netiwocie w Dystrykcie Południowym, które wybuchły wskutek ostrzałów rakietowych. Strażacy walczą z kilkudziesięcioma pożarami. Ogłoszono mobilizację dodatkowych sił.

Wołanie cywilów o pomoc

Times of Israel podkreśla, że do telewizji wciąż dzwonią mieszkańcy okolic graniczących ze Strefą Gazy i błagają służby bezpieczeństwa o to, by ich uratowały.

"Proszę, przyślijcie na pomoc policję albo żołnierzy. Jestem w schronie, mam nóż" - to jedna z wiadomości przesłanych dziennikarzom.