Zniosłem wszystkie ograniczenia, odzyskaliśmy kontrolę nad tym obszarem i przechodzimy do pełnego ataku - powiedział Galant.

Będziecie mieli możliwość zmiany tutejszej rzeczywistości. Hamas chciał zmian w Gazie i będzie je miał, ale o 180 stopni inne, niż myślał - mówił izraelski minister.

Będą żałować tej chwili. Gaza nigdy nie wróci do tego, co było - podkreślił Galant. - Kto przychodzi, by dekapitować, mordować kobiety, ocalałych z Holokaustu to wyeliminujemy go ze wszystkich sił i bez kompromisów.

Jednocześnie izraelska armia podała, że bierze udział w wymianie ognia z Hamasem w południowym Izraelu, w pobliżu kibucu Mefalsim.