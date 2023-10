Ktokolwiek przyjdzie, by dekapitować, mordować kobiety, ocalałych z Holokaustu - wyeliminujemy go u szczytu naszej potęgi i bez kompromisów - powiedział Joaw Gallant żołnierzom podczas inspekcji linii frontu wzdłuż granicy Izraela ze Strefą Gazy .

Reklama

"Będą żałować"

Hamas chciał zmiany w Strefie Gazy, zmieni się o 180 stopni w stosunku do tego, co myślał. Będą żałować tej chwili. Gaza nigdy nie wróci do tego, czym była - powiedział minister.

Palestyńskie ugrupowanie Hamas rozpoczęło wojnę przeciwko Państwu Izrael – oznajmił w sobotę 7 października izraelski minister obrony Joaw Galant, po zmasowanym ataku rakietowym na Izrael ze Strefy Gazy, palestyńskiej enklawy kontrolowanej przez Hamas. Palestyńczycy wystrzelili w sobotę ze Stefy Gazy na Izrael 2,5 tysiąca rakiet.