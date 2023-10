Biały Dom podchodzi bardzo poważnie do groźby egzekucji zakładników porwanych przez Hamas - oświadczył Kirby. Należy to traktować poważnie ze względu na barbarzyństwo Hamasu, który pokazał, że jest do niego zdolny - podkreślił.

Pomoc USA dla Izraela

Nie mamy pewności", czy pośród zakładników, których wzięli bojownicy Hamasu są Amerykanie. Nawet, jeśli się okaże, że jest tak w istocie, to "to nie wiemy gdzie oni są, nie wiemy w jakich warunkach są przetrzymywani. (...) To strefa aktywnych walk, co komplikuje sytuację - dodał Kirby; wcześniej prezydent USA Joe Biden oznajmił, że "jest to prawdopodobne", iż Hamas porwał Amerykanów.

Zaoferowaliśmy Izraelczykom dodatkową pomoc w zakresie działań wywiadowczych, jak i naszą wiedzę dotyczącą odzyskiwania zakładników - oświadczył rzecznik Rady.

Wyjaśnił też, że amerykańska administracja koncentruje się obecnie na zapewnianiu Izraelowi takiej pomocy, która pozwoli mu się bronić. Teraz, gdy rozmawiamy, pierwsza transza pomocy wojskowej jest właśnie w drodze - powiedział Kirby w wywiadzie dla CNN. Dodał też, że Biały Dom oczekuje, iż Izrael zwróci się do Waszyngtonu o kolejną pomoc, a amerykańska administracja zareaguje na takie prośby tak szybko, jak to możliwe.

Ani USA, ani Izrael nie znalazły na razie dowodów na zaangażowanie Iranu w ataki Hamasu - oświadczył Kirby.

Prezydent Biden ma zamiar wypowiedzieć się później we wtorek na temat konfliktu między Izraelem z Hamasem, trwającym od czterech dni - podaje AFP.

W niedzielę szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił, że USA wysłały w region wschodniego Morza Śródziemnego grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Gerald Ford, a także dostarczą izraelskiemu wojsku sprzętu i amunicję.