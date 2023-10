W swej pierwszej publicznej wypowiedzi od początku wojny z Hamasem najwyższy rangą dowódca IDF przyznał, że przeoczono sygnały ostrzegawcze, a armia dopuściła do przeniknięcia do Izraela agentów tej organizacji i masowych mordów, do których doszło w sobotę. IDF są odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i jego obywateli, ale w sobotę rano w okolicach otaczających Strefę Gazy nie poradziliśmy sobie z tym. Wyciągniemy naukę z błędów - oznajmił Halewi.

"Bezlitośni terroryści dopuścili się rzezi"

Podkreślił, że Izrael zrobi wszystko, co w jego mocy, by odbić zakładników, których wzięli terroryści z Hamasu i innych tego rodzaju ugrupowań; nazwał sobotnie mordy "rzezią", której dopuścili się "bezlitośni terroryści".

Halewi powiedział też, że przyjdzie czas na to, by przeprowadzić śledztwo, które wyjaśni w jaki sposób ludziom Hamasu udało się przeprowadzić sobotni atak - podaje portal Times of Israel.

Dowódca IDF: Zabijamy wielu terrorystów

Zabijamy wielu terrorystów, wielu ich dowódców, niszczymy infrastrukturę terrorystów (...). Strefa Gazy nie będzie już wyglądać tak, jak dawniej - dodał dowódca IDF. Wcześniej w czwartek rzecznik IDF, kontradmirał Daniel Hagari przyznał, że przed sobotnim atakiem Hamasu były sygnały ostrzegawcze ze źródeł wywiadowczych. Oficerowie wywiadu, do których dotarły te informacje, omawiali je w piątek wieczorem i mieli wrócić do tematu następnego dnia - dodał.

Atak Hamasu na Izrael

7 października rano Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od pięciu dni konfliktu zginęło już około 1,3 tys. Izraelczyków i podobna liczba Palestyńczyków ze Strefy Gazy.

Co to jest IDF?

IDF to skrót od Israeli Defense Forces, czyli Sił Obronnych Izraela. Jest to armia Izraela, odpowiedzialna za obronę kraju. IDF skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa Izraela, a także uczestniczy w różnych działaniach obronnych i humanitarnych.