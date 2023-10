Schumer opublikował zdjęcie, na którym widać jego oraz senatora Mitta Romneya i kilka innych osób w pomieszczeniu wyglądającym na ciasny schron.

Dziś w Tel Awiwie nasza delegacja została skierowana pospiesznie do schronu, by przeczekać rakiety wystrzelone przez Hamas. To pokazuje, co muszą przechodzić Izraelczycy. Musimy dać Izraelowi wsparcie potrzebne mu, by się bronić - napisał Schumer.

Schumer przewodzi delegacji senatorów z obu amerykańskich partii, Demokratów i Republikanów, którzy przebywają w weekend w Izraelu i spotykają się tam z izraelskimi urzędnikami w związku z atakiem Hamasu z 7 października.