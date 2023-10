Kanada twierdzi, że zachowanie chińskich myśliwców było "lekkomyślne i niebezpieczne". Chiński odrzutowiec miał zbliżyć się na odległość pięciu metrów do kanadyjskiego samolotu obserwacyjnego biorącego udział w operacji ONZ mającej na celu wyegzekwowanie sankcji wobec Korei Północnej.

Incydent miał miejsce na wodach międzynarodowych u wybrzeży Chin, stwierdziła kanadyjska telewizja Global News, której reporter znajdował się na pokładzie kanadyjskiego samolotu.

Minister obrony Billy Blair oświadczył, że o ile chińskie siły powietrzne regularnie wchodzą w interakcje z samolotami biorącymi udział w misjach ONZ, to poniedziałkowy incydent naraził kanadyjski samolot na znaczne ryzyko. "Jestem bardzo zaniepokojony nieprofesjonalnym sposobem, w jaki zostało to zrobione" - powiedział Blair. Szczerze mówiąc, było to niebezpieczne i lekkomyślne. Tego typu zachowania są niedopuszczalne i wyrazimy to Chińskiej Republice Ludowej w najbardziej odpowiedni sposób - powiedział. (PAP)