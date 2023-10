Sąd Najwyższy Indii odmówił we wtorek legalizacji małżeństw osób tej samej płci, a główny sędzia kraju powiedział, że stworzenie takiego prawa należy do parlamentu. Sędzia D.Y. Chandrachud wezwał rząd do przestrzegania praw społeczności LGBTQ i położenia kresu ich dyskryminacji.

Ten sąd nie może tworzyć prawa. Może jedynie je interpretować i nadawać mu moc prawną - powiedział główny sędzia, powtarzając, że to do parlamentu należy decyzja, czy może on rozszerzyć przepisy dotyczące małżeństw o związki osób LGBTQ. Reklama Historyczne zwycięstwo Prawa osób należących do tej grupy rozszerzały się w Indiach w ciągu ostatniej dekady, przy czym większość z tych zmian nastąpiła dzięki interwencji Sądu Najwyższego - podkreśliła agencja Reutera. Wtorkowy wyrok zapadł po tym, jak w 2018 r. Sąd Najwyższy uchylił ustawę z czasów kolonialnych, zgodnie z którą seks homoseksualny podlegał karze do 10 lat więzienia, i rozszerzył konstytucyjne prawa społeczności gejowskiej. Decyzja ta była postrzegana jako historyczne zwycięstwo praw osób LGBTQ, a jeden z sędziów powiedział, że "utoruje ona drogę do lepszej przyszłości". Reklama Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję