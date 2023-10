Szojgu w Chinach mówił, że ekspansja NATO poniosła strategiczną porażkę. Odrzucając słuszne prawa Rosji do zadbania o swoje bezpieczeństwo, Biały Dom ciągle grał na rozszerzenie Paktu. Te agresywne kroki zmusiły nas do podjęcia środków zaradczych - powiedział. Dodał też, że na Ukrainie, wykorzystywanej jak "taran" przeciw Rosji zginęło już ponad 90 tysięcy żołnierzy, wiernych Kijowowi - pisze "South China Morning Post". O własnych stratach Rosjan Szojgu jednak nie wspominał.

Szojgu ostrzega przed nową wojną

Jak twierdzi Szojgu, zachodnia plan eskalacji konfliktu z Rosją może skończyć się bezpośrednia konfrontacją potęg jądrowych, co doprowadzi do katastrofalnych konsekwencji. Jego bowiem zdaniem, najnowsze porozumienie USA z Japonią, Australią i Koreą Południową o wzajemnym ostrzeganiu się przed wystrzeleniem rakiet, to element tajnego planu, by powstrzymać rosnące wpływy Rosji i Chin w Azji i na Pacyfiku.