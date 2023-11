Wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać, potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi - przyznał generał Wałerij Załużny. Powiedział, że mylił się, licząc, iż wykrwawianie się armii rosyjskiej skłoni Rosję do wstrzymania walk. To był mój błąd. Rosja straciła co najmniej 150 tys. zabitych. W każdym innym kraju taka liczba ofiar zatrzymałyby wojnę - dodał.

Gen. Pacek: Przekazanie tego Ukraińcom niczego nie da

Na te słowa zareagował gen. Bogusław Pacek mówiąc, że "Załużny mówi tak: ‘potrzebujemy nowoczesnych i kompleksowo wykorzystywanych technologii. Dajcie nam to, czego jeszcze nie daliście, a co macie na Zachodzie i co musi się pojawić, żebyśmy wygrali". Nie mówi jednak, że przekazanie tego Ukraińcom niczego nie da. To trzeba przekazać razem z żołnierzami, którzy będą obsługiwali te nowoczesne systemy - ocenił.

Ukraińska kontrofensywa

Ukraińska kontrofensywa to operacja wojskowa, którą rozpoczęły Siły Zbrojne Ukrainy przeciwko rosyjskim siłom okupującym jej terytorium. Operacja rozpoczęła się 4 czerwca 2023 roku. Celem kontrofensywy jest przełamanie linii frontu i odzyskanie okupowanych terytoriów. Na dzień 1 listopada 2023 roku Ukraina odzyskała 14 osadów w obwodach donieckim i zaporoskim. Linia frontu znajduje się na południu Ukrainy (obwody chersoński, zaporoski) oraz wschodniej Ukrainie (obwód doniecki).