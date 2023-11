Jak przekazali bliscy zaginionej, Bogdana kilka miesięcy temu wyleciała do Tajlandii w celach zarobkowych, pracowała w branży hotelowej. Kilkanaście tygodni temu pod pretekstem nowej pracy została uprowadzona i prawdopodobnie wywieziona z Tajlandii do sąsiedniego kraju.

Reklama

Kontakt z bratem

Kobiecie udało się nawiązać kontakt z mieszkającym od kilku lat na Śląsku bratem, Tarasem, za pośrednictwem aplikacji Telegram. Relacjonowała, że dwa razy próbowała uciec porywaczom – za każdym razem kończyło się to brutalnym pobiciem, odebraniem dokumentów i zakuciem w kajdanki. Z relacji Ukrainki wynika, że grupa osób uprowadzonych wraz z nią jest bardzo liczna.

Reklama

Taras nawiązał kontakt z polskimi detektywami prowadzącymi sprawy zaginięć w rożnych częściach świata. Złożył też w katowickiej komendzie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Szef zaangażowanego w poszukiwania zespołu śledczego Agencji Detektywistycznej Dawid Burzacki mówi, że rodzina Bogdany poprosiła o pomoc przed kilkoma dniami. Jak zaznaczył, pracownicy Agencji potwierdzili, że kobieta faktycznie została uprowadzona. Mamy ustalone miejsce, w którym przebywa, natomiast ze względów bezpieczeństwa nie udzielamy szczegółowej informacji - dodaje.

Reklama

Materiał dowodowy

Zespół śledczy analizuje zebrany materiał, pochodzący głównie z komunikatorów i sprzętu elektronicznego, a także zdjęcia, przesłane przez porwaną. Z materiału, którym dysponujemy, jednoznacznie wynika, że dziewczyna została uprowadzona, jest przetrzymywana wbrew swojej woli, a oprawcy stosują wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną - zaznacza Burzacki. Detektywi liczą, że 21-latkę uda się uwolnić i ewakuować do najbliższej ukraińskiej lub polskiej placówki konsularnej.

Sprawa zaginięcia kobiety została też zgłoszona w katowickiej policji, która jednak odpowiada, że poszukiwana nigdy nie mieszkała w Polsce, więc nie ma podstaw prawnych, by tutejsza policja podejmowała w tej sprawie czynności. Podkomisarz Agnieszka Żyłka z katowickiej komendy mówi, że – jak wynika ze złożonego zawiadomienia - poszukiwana Ukrainka skontaktowała się z mieszkającym w Katowicach bratem, informując o uprowadzeniu w Tajlandii i wywiezieniu przez uzbrojonych mężczyzn; sama kobieta jednak nie mieszkała w Polsce.

Po złożeniu zawiadomienia nawiązaliśmy kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej KGP, z prokuraturą, przedstawiliśmy sytuację, i pod względem prawnym my, jako polska policja, nie mamy żadnych podstaw prawnych, żeby podejmować czynności wobec obywatela obcego kraju, który został porwany na terenie państwa trzeciego - dodaje odkom. Żyłka. Bratu poszukiwanej policja poradziła, by skontaktował się z ukraińskimi służbami konsularnymi.

Według bliskich zaginionej, Bogdana była w Polsce tuż przed wyjazdem do Tajlandii, odwiedziła brata w Katowicach. Taras ze swoją dziewczyną odwieźli ją na lotnisko w Pyrzowicach.

Detektywi bez wynagrodzenia

Jak mówi Burzacki, ze względu na sytuację rodziny Bogdany detektywi, którzy mają pojechać do Azji, zrzekli się wynagrodzenia, rodzina ma natomiast ponieść koszty związane z akcją – chodzi m.in. o transport, wyżywienie i nocleg. Bliscy i przyjaciele zaginionej uruchomili zbiórkę na pokrycie kosztów prowadzonej akcji. Apelują również do znajomych, którzy mają numer do Bogdany, by do niej nie dzwonili i nie wysyłali jej wiadomości. Musi ukrywać swój telefon, ma także problem z jego ładowaniem - wyjaśniają.