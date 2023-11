Podczas spotkania, które odbyło się w środę, Haniyeh i Chamenei omówili różne kwestie związane z sytuacją w regionie. Szczególną uwagę poświęcono roli Hamasu w walce o prawa Palestyńczyków i konieczności kontynuowania oporu przeciwko Izraelowi.

Reklama

Haniyeh, który przybył do Iranu na czele dużej delegacji, miał również okazję do rozmów z innymi wysokimi urzędnikami irańskimi. Spotkanie to jest kolejnym dowodem na bliskie relacje między Hamasem a Iranem, które wspierają się nawzajem w dążeniu do zakończenia izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich.

Wizyta Haniyeha w Iranie i jego spotkanie z Chameneim pokazują, jak bliskie są relacje między Hamasem a Iranem. Te dwa podmioty dzielą wspólne cele i aspiracje, a mianowicie koniec izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich i ustanowienie niepodległego państwa palestyńskiego