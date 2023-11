Według prokremlowskich mediów Rosjanie wyślą na front batalion złożony z ukraińskich jeńców wojennych - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak podkreśla think tank, to złamanie Konwencji genewskiej, która zabrania użycia jeńców do walki po stronie armii, która wzięła ich do niewoli.