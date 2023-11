W najbliższy weekend szykują się niepodległościowe marsze - nie tylko Polska jednak przygotowuje się do dynamicznych wydarzeń, jakie mogą rozegrać się na ulicach naszego kraju. Wielka Brytania także obchodzi swoje święto narodowe, Dzień Pamięci, którego obchody planowane są również na 11 listopada.

Reklama

Jak informują lokalne media, w tym roku pojawia się dodatkowo wątek związany z konfliktem między Izraelem a Gazą. Planowany jest propalestyński marsz w Londynie, wzywający do zawieszenia broni, w związku z którym na miejsce ściągane są dodatkowe służby.

Padają wezwania do broni

Brytyjska Minister Spraw Wewnętrznych, Suella Braverman została oskarżona o prowokowanie grup skrajnie prawicowych, nazywając protesty propalestyńskie "marszami nienawiści".

Reklama

Stowarzyszenie Football Lads Alliance, prawicowa organizacja, która wykorzystuje sieci fanów piłki nożnej do szerzenia islamofobicznej nienawiści wydała w swoich mediach odezwę do obserwatorów. Jak pisze portal independent.co.uk, zachęta miała zabrzmieć jak wezwanie do broni.

Reklama

Królewski Legion Brytyjski stwierdził, że demonstrujący mają prawo do protestowania.

- Nasze siły zbrojne odgrywają kluczową rolę w ochronie praw i wolności wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, w tym prawa do protestu - zaznaczono.

Trasa marszu będzie prowadziła aktywistów z rogu Marble Arch w Hyde Parku w sobotę około godziny 12:00. Następnie demonstranci skierują się na południe przez stolicę, wzdłuż Vauxhall Bridge Road i przez Tamizę w drodze do ambasady USA przy Nine Elms Lane.

Dzień Pamięci - szykuje się dynamiczny weekend

Niedziela Pamięci obchodzona jest w Wielkiej Brytanii co roku, w drugą niedzielę listopada, by uczcić pamięć poległych w wojnie brytyjskiej. W tym roku przypada następnego dnia po Dniu Rozejmu w sobotę 11 listopada, który w szczególności upamiętnia podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni.

Wydarzenie to zakończyło pierwszą wojnę światową o godzinie 11:00 w dniu 11 listopada 1918 roku, co stanowiło preludium do negocjacji pokojowych. Te ostatecznie miały się zakończyć zakończyć się podpisaniem traktatu wersalskiego w czerwcu następnego roku.

W całym kraju dwie Daty Pamięci obchodzone są podczas ceremonii, dla uczczenia tych, którzy oddali życie, walcząc za swój kraj. Najbardziej charakterystycznym symbolem jest kwiat maku, sprzedawany przez Królewski Legion Brytyjski od 1921 roku. Ma to symbolizować zbiórkę datków na wsparcie współczesnych żołnierzy. Jest przypinany do ubrań jako wyraz szacunku dla poległych i żyjących wojskowych.