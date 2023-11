Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa oficjalnie ogłosił kraj w stanie wojny. Izraelskie wojsko przeprowadza operację o nazwie "Żelazne Miecze", która obejmuje naloty na cele wojskowe, cywilne i placówki humanitarne w Strefie Gazy oraz walki z bojownikami Hamasu na południu Izraela.

Reklama

W wyniku działań wojennych zginęło już wiele osób po obu stronach konfliktu. W Strefie Gazy sytuacja jest bardzo trudna. W wyniku izraelskich ostrzałów zginęło już około 1055 osób, a blisko 5,2 tys. zostało rannych.

Wojna wkroczy w nową fazę?

Reklama

W najbliższych dniach przewiduje się nową fazę wojny, w której Izrael zmniejszy skalę swojej kampanii powietrznej i skupi się bardziej na taktycznej operacji naziemnej. Celem jest oczyszczenie rozległej sieci kompleksów podziemnych tuneli, w których działa Hamas.

Wszystko to ma miejsce w kontekście trudnej sytuacji humanitarnej. W Strefie Gazy nie ma obecnie dostaw prądu, a mieszkańcy muszą używać agregatów. W związku z całkowitą blokadą Strefy Gazy przez Izrael po ataku Hamasu, wkrótce w Strefie Gazy może zabraknąć paliwa do generatorów.

Pomimo trudnej sytuacji, społeczność międzynarodowa podejmuje wysiłki, aby złagodzić cierpienie ludności cywilnej. Przywódcy USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii zapewnili o wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony, ale zobowiązali się również do kontynuowania współpracy w celu zapewnienia mieszkańcom Strefy Gazy pomocy humanitarnej.

Czy Izrael i Palestyna kiedykolwiek były w stanie pokoju?

Reklama

Konflikt izraelsko-palestyński jest jednym z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych konfliktów na świecie1. Początki konfliktu sięgają XIX wieku, kiedy rozpoczęła się imigracja Żydów do Palestyny. W 1948 roku, po wycofaniu się Brytyjczyków z Palestyny, przywódcy żydowscy ogłosili utworzenie państwa Izrael. Wielu Palestyńczyków wystąpiło przeciwko tej deklaracji i Izrael najechały wojska sąsiednich krajów arabskich.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku doszło do tzw. procesu pokojowego, który doprowadził do uznania Izraela przez Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP) i zakończenia stałej obecności izraelskiego wojska w Strefie Gazy. Niemniej jednak, mimo tych starań, pokój nie został trwale osiągnięty i konflikt trwa do dziś.

W 1987 roku palestyńscy mieszkańcy Gazy i Zachodniego Brzegu rozpoczęli serię demonstracji i buntów przeciwko władzom izraelskim, znanych jako intifada. W czasie powstań, 15 listopada 1988 roku Jasir Arafat proklamował niepodległe państwo palestyńskie na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Obecnie, mimo wielu prób mediacji i negocjacji pokojowych, konflikt izraelsko-palestyński nadal trwa i jest źródłem wielu napięć na Bliskim Wschodzie.