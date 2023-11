W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że rosyjskie ministerstwo obrony ustanowiło nowy system, umożliwiający wagnerowcom otrzymywanie dokumentów potwierdzających ich status weteranów, co upoważnia byłych najemników do otrzymywania adekwatnych premii. Przypomniano również, że Grupa Wagnera została niedawno włączona do struktury dowodzenia rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii).

"Rehabilitacja"?

Jak oceniono, jest wysoce prawdopodobne, że te działania Kremla oznaczają rehabilitację niektórych najemników Grupy Wagnera przez rosyjską administrację. Następuje po długim okresie niepewności co do tego, jak władze kraju będą traktować personel Grupy Wagnera po jej buncie i nieudanym "marszu po sprawiedliwość" w kierunku Moskwy w czerwcu 2023 roku.