Projekt opublikował zdjęcie blizny ukraińskiego jeńca wojskowego, która ma kształt swastyki. Według projektu blizna powstała wskutek tortur w rosyjskiej niewoli.

Dzisiaj przyjechał na pierwszy zabieg. I opowiadał, jak raniąc mu czoło, mówiono: "a gdybyś był azowcem, rozebrałbym cię na części+ - napisał w mediach społecznościowych dermatolog Ołeksandr Turkewycz.

Sytuacja jeńców ukraińskich

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, Misja Monitorowania Praw Człowieka ONZ na Ukrainie przeprowadziła wywiady z 159 jeńcami wojennymi (139 mężczyzn i 20 kobiet), którzy byli przetrzymywani przez Federację Rosyjską (w tym przez powiązane grupy zbrojne), oraz z 175 jeńcami wojennymi (wszystkimi mężczyznami) przetrzymywanymi przez Ukrainę.

Większość przesłuchanych osób opowiedziała o torturach i złym traktowaniu podczas internowania. Tortury i złe traktowanie były stosowane nie tylko w celu wymuszenia na jeńcach wojennych udzielenia informacji wojskowych lub zeznań o rzekomych przestępstwach. Były one, jak mówili rozmówcy, stosowane na co dzień w celu zastraszenia i poniżenia ich.

Jeńcy wojenni opisywali, jak byli bici, w tym pałkami i drewnianymi młotkami, kopani, a także jak byli poddawani wstrząsom elektrycznym za pomocą paralizatorów i wojskowego telefonu znanego jako TAPik.

Doniesienia ISW

Rosja wysyła ukraińskich jeńców wojennych na linie frontu w ich ojczyźnie, aby walczyć po stronie Moskwy w wojnie, donosi rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti. Agencja informacyjna podała, że żołnierze złożyli przysięgę na wierność Rosji, kiedy dołączali do batalionu, który wszedł do służby w zeszłym miesiącu. Instytut Studiów Wojennych (ISW) w Waszyngtonie stwierdził, że pojawiły się wcześniejsze doniesienia o ukraińskich jeńcach wojennych, którym proponowano "dobrowolne" wstąpienie do batalionu. Byli oni umieszczeni w więzieniu w Olenivce, które zostało wysadzone w powietrze w lipcu 2022 roku.