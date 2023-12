Jak powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder, porozumienie "umożliwi wzmocnioną współpracę wojskową, jak na przykład [ustalenie] prawnego statusu rozmieszczonych żołnierzy, dostępu do obszarów rozlokowania i uprzedniego rozmieszczenia sprzętu wojskowego". Umowa ma też stworzyć warunki do udzielenia wsparcia wojskowego dla Szwecji, gdyby ta się o nią zwróciła. W umowie chodzi też m.in. o udostępnianie Amerykanom szwedzkich lotnisk.

Jest to pierwsza taka umowa między USA i Szwecją. Równolegle z nią finalizowana jest także podobna umowa USA z Finlandią. Do podpisania porozumienia dochodzi w kontekście wciąż nierozwiązanej sprawy ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO. Podczas wizyty w Waszyngtonie szwedzki minister powiedział, że ma nadzieję, że dojdzie do tego "tak szybko, jak to możliwe".

Szwecja to silny, zdolny partner obronny, który jest czempionem wartości NATO i dodatkowo wzmocni Sojusz, jak tylko jej akcesja do NATO zostanie sfinalizowana. Członkostwo Szwecji wzmocni naszą zbiorową obronność i ulepszy nasze zdolności do odpowiedzi na wyzwania bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim - napisano w komunikacie Pentagonu.