W ciągu ostatnich kilku dni dziesiątki terrorystów Hamasu poddało się naszym siłom. Złożyli broń i oddali się w ręce naszych dzielnych bojowników - powiedział Netanjahu, cytowany przez portal Times of Izrael.

"Poddajcie się - teraz!"

To zajmie więcej czasu, wojna wciąż trwa w najlepsze, ale to początek końca Hamasu - dodał szef izraelskiego rządu. - Mówię terrorystom z Hamasu: to koniec. Nie umierajcie za swego przywódcę Jahję Sinwara. Poddajcie się - teraz! - wezwał Netanjahu.

Hamas zaatakował Izrael 7 października zabijając około 1200 osób, obecnie trwa odwetowa operacja wojsk izraelskich w Strefie Gazy.