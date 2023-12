Minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP) we wpisie na platformie X (Twitter) podziękował służbom za skutecznie przeprowadzoną akcję.

Mężczyźni mieli już gotowy skład broni

Jak potwierdziła w czwartek Prokuratura Federalna w Karlsruhe, w Berlinie doszło do trzech aresztowań, a w Rotterdamie – do jednego. Podejrzanym zarzuca się przygotowywanie składu broni w Berlinie, która miałaby posłużyć do ataków na instytucje żydowskie na terenie Europy.

Zatrzymani to Abdelhamid Al A. i Ibrahim El-R., urodzeni w Libanie, obywatel Egiptu Mohamed B. i obywatel Holandii Nazih R. Abdelhamid Al A. kierował akcją - według wstępnych ustaleń działał zgodnie on z instrukcjami przywódców Hamasu w Libanie.

Hamasowcy zdobywali broń poza Berlinem

Z ustaleń niemieckiej prokuratury wynika, że broń miała być gromadzona w przygotowywanym przez podejrzanych arsenale na terenie Berlina. W październiku 2023 roku mężczyźni kilkakrotnie wyjeżdżali z Berlina, aby zdobyć broń – dowiedział się portal dziennika "Welt".