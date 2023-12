Wideo przedstawiało pozorowany atak bojowników Hamasu w Korei Południowej. Jak podała agencja AFP, na nagraniu widać zamaskowanych napastników, którzy porywają południowokoreańską kobietę i oddzielają ją od córki.

Do nagrania dołączono komentarz: "7 października Izrael został zaatakowany przez terrorystów Hamasu. Zginęło 1200 mężczyzn, kobiet i dzieci, a ponad 240 osób zostało wziętych jako zakładnicy w Strefie Gazy. Wyobraź sobie, że to przydarzyło się tobie. Co byś zrobił?" - napisano.

Reakcja MSZ. Nagranie "uznano za niewłaściwe"

Reklama

Wideo wzbudziło wiele emocji. Nie zostało odebrane pozytywnie. Po interwencji ministerstwa spraw zagranicznych Korei Południowej usunięto je z mediów społecznościowych ambasady Izraela.

Reklama

Reklama

W tej sprawie opublikowano oświadczenie. "Zabijanie i porywanie izraelskich cywilów przez Hamas nie może być usprawiedliwione, ale produkcja i dystrybucja przez ambasadę Izraela filmu wideo przedstawiającego podobieństwa do sytuacji bezpieczeństwa w innym kraju została uznana za niewłaściwą" - czytamy w komunikacie MSW.

Wideo miało "pomóc zrozumieć obecną sytuację wojenną"

Południowokoreański kanał informacyjny "YTN" podał, że ambasador Izraela w Seulu Akiva Tor miał wytłumaczyć, z jakiego powodu opublikowano kontrowersyjne wideo. Ten wpis także został wkrótce usunięty.

"Zrekonstruowaliśmy przerażający incydent terrorystyczny, który miał miejsce 7 października, aby pomóc Koreańczykom w Azji Wschodniej, z dala od Izraela, zrozumieć obecną sytuację wojenną" - miał napisać dyplomata.