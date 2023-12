Szejk Nawaf al-Ahmad al-Dżaber al-Sabah, Emir Kuwejtu, zmarł w wieku 86 lat. Jego przyrodni brat, 83-letni szejk Miszal al-Ahmad al-Sabah, objął po nim tron - taką informację przekazała w sobotę stacja BBC, powołując się na źródła z państwowej telewizji Kuwejtu.

Z wielkim smutkiem opłakujemy (…) śmierć szejka Nawafa al-Ahmada al-Dżabera al-Sabaha, który odszedł dziś do swojego Pana – przekazano w oświadczeniu, przytaczanym przez portal stacji Al-Dżazira.

40-dniowa żałoba

Stacja zaznacza, że władze nie podały przyczyny śmierci emira. Ogłosiły natomiast, że w kraju obowiązywać będzie 40-dniowa żałoba, a przez trzy dni zamknięte będą agendy rządowe.

Szejk Nawaf został emirem w 2020 roku, przejmując władzę po zmarłym przyrodnim bracie Sabahu al-Ahmadzie al-Dżaberze al-Sabahu.

Życie szejka

Nawaf urodził się w 1937 roku jako piąty syn byłego przywódcy Kuwejtu szejka Ahmada al-Dżabera al-Sabaha. Pełnił funkcję ministra obrony, gdy Irak zaatakował i zajął Kuwejt w 1990 roku, co rozpoczęło I wojnę w Zatoce Perskiej. Później kierował ministerstwem spraw wewnętrznych.

Kuwejt, zamieszkany przez 4,8 mln osób, z czego 3,4 mln stanowią pracownicy zagraniczni, posiada szóste pod względem wielkości wykryte złoża ropy na świecie i jest ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Kuwejcki parlament ma największe uprawnienia spośród wszystkich wybieranych w wyborach ciał w krajach Zatoki, a posłowie opozycji otwarcie krytykują rodzinę emirów – zaznacza BBC.

Sabahowie posiadają jednak całkowitą kontrolę nad najważniejszymi stanowiskami w rządzie i administracji, a do emira należy ostatnie słowo w sprawach politycznych. Ma on prawo do uchylenia decyzji parlamentu lub rozwiązania go i rozpisania wyborów.