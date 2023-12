Trump odniósł się w ten sposób na wiecu w stanie Iowa do krytyki swoich słów, które porównywane były - m.in. przez prezydenta Joe Bidena - do podobnej retoryki stosowanej przez Adolfa Hitlera w stosunku do Żydów.

Reklama

Trump: Nigdy nie czytałem "Mein Kampf"

Nigdy nie czytałem "Mein Kampf". Oni mówią: "O, Hitler mówił to samo" - (mówił to) w znacznie inny sposób - stwierdził Trump. Dodał, że jego twierdzenia o imigrantach są prawdziwe.

Reklama

To prawda, że oni niszczą krew naszego kraju. Rujnują nasz kraj. Niszczą nasz kraj.(...) Mogą przynieść choroby, które rozprzestrzenią się w naszym kraju, oni przynoszą przestępczość - kontynuował polityk.

To nie pierwsze takie oskarżenia pod adresem Trumpa

Trump już wcześniej był oskarżany podczas obecnej kampanii wyborczej o stosowanie retoryki przypominającej tę, stosowaną przez Hitlera. W swoim wpisie na mediach społecznościowych z okazji Dnia Weterana 11 listopada obiecywał "wyplenienie marksistów, komunistów i faszystów", którymi - jego zdaniem - są jego przeciwnicy i którzy "żyją jak robactwo".