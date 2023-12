Jacques Delors był francuskim politykiem i ekonomistą, który odegrał znaczącą rolę w historii Unii Europejskiej. Urodził się 20 lipca 1925 roku. Najbardziej znany był ze swojej pracy jako przewodniczący Komisji Europejskiej, funkcję tę pełnił przez trzy kadencje, od 1985 do 1995 roku.

Jako przewodniczący Komisji Europejskiej, Delors był jednym z architektów europejskiego zjednoczenia. Miał kluczowe znaczenie w promowaniu i wprowadzaniu jednolitego rynku europejskiego oraz w przygotowaniach do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, która ostatecznie doprowadziła do wprowadzenia euro jako wspólnej waluty. Jego praca i dążenia do zwiększenia integracji europejskiej przyczyniły się do wzrostu znaczenia Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.

Delors był również znany ze swojego zaangażowania w promowanie spójności społecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej. Jego podejście do zarządzania UE było charakterystyczne dla połączenia efektywności gospodarczej z zasadami sprawiedliwości społecznej.