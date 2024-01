W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony, według którego 2 stycznia jeden z samolotów odpalił amunicję, w wyniku czego uszkodzonych zostało dziewięć budynków mieszkalnych w Pietropawłowce w rosyjskim obwodzie woroneskim.

Incydenty z amunicją

Drugi incydent miał miejsce 8 stycznia, gdy niekierowana bomba FAB-250 spadła na wioskę Rubiżne w obwodzie donieckim na okupowanych terenach Ukrainy, a zdarzenie to zostało potwierdzone przez prorosyjskie władze Ługańskiej Republiki Ludowej. Jak zaznaczono w aktualizacji, oba te przypadki miały miejsce, gdy rosyjskie samoloty były w powietrzu.

Przypomniano też, że również 20 kwietnia 2023 r. nastąpiło "nietypowe odpalenie amunicji lotniczej" z rosyjskiego samolotu Su-34 nad Biełgorodem w Rosji. "Trwająca rosyjska skłonność do wypadków z amunicją prawdopodobnie nasila się wskutek niedostatecznego szkolenia i zmęczenia załóg, co prowadzi do słabego wykonywania zadań taktycznych podczas misji" - oceniono.