Zakaz hodowli, sprzedaży i posiadania psów American XL Bully, który obowiązuje obecnie na terenie Anglii i Walii, został wprowadzony przez brytyjski rząd po serii śmiertelnych pogryzień ludzi, dokonanych przez psy tej rasy.

Od 31 grudnia zabroniona jest hodowla American XL Bully, ich sprzedaż oraz pozwalanie im na chodzenie bez kagańca i smyczy, a od 1 lutego wszystkie psy tej rasy, których właściciele nie wystąpili o zwolnienie z zakazu ich posiadania, będą nielegalne i muszą zostać uśpione. Psy, których właściciele wystąpili o takie zwolnienie, muszą być wykastrowane, zaczipowane, ubezpieczone, a w przestrzeni publicznej mogą chodzić tylko na smyczy i w kagańcu.

Ludzie wywozili psy do Szkocji, by je ratować

Ale jak informowały w ostatnich dniach brytyjskie media, od czasu ogłoszenia zakazu w Anglii i Walii coraz więcej było przypadków przewożenia American XL Bully do Szkocji, by w ten sposób uratować je przed uśpieniem. Stacja Sky News rozmawiała w tym tygodniu z mężczyzną, który zrobił już cztery kursy z Birmingham do Szkocji wywożąc tam 12 psów.

- W ciągu ostatnich kilku tygodni stało się jasne - obawiam się - że byliśmy świadkami napływu psów XL Bully do Szkocji. Zasadniczo powielimy przepisy obowiązujące w Anglii i Walii tutaj w Szkocji, ponieważ (...) musimy zareagować na obecną sytuację i dlatego zrobimy to, co musimy, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne - powiedział Yousaf w szkockim parlamencie.

Psy rasy American Bully XL mogą ważyć ponad 60 kilogramów

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kilogramów wersja American Bully. To piąta rasa wpisana w Wielkiej Brytanii na listę zabronionych.

Oprócz niej zakazane są: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.