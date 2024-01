Strona ukraińska powiadomiła w sobotę o unieszkodliwieniu ponad 20 rakiet, przy użyciu zasobów walki elektronicznej, co może oznaczać zmianę w ukraińskich zdolnościach walki elektronicznej – pisze ISW w najnowszym raporcie, dodając, że dotychczas Ukraińcy mogli skutecznie przeciwdziałać dronom, ale nie rakietom.

Reklama

"Swoisty wyścig zbrojeń"

Według ISW trwa swoisty „wyścig zbrojeń”, w którym Rosja nasila swoje kombinowane ataki rakietowe, a Ukraina próbuje dostosowywać do nich swoje zdolności obrony powietrznej. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat ocenił, że rosyjski atak z 13 stycznia był zorganizowany podobnie jak atak 8 stycznia, co może świadczyć o tym, że siły ukraińskie nauczyły się rozpoznawać stosowane przez Rosję modele ataków i dostosowywać się do nich.