Z około 650 zaplanowanych na środę lotów 250 zostało odwołanych - poinformowało rano lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Znaczne ograniczenie ruchu lotniczego ma potrwać do czwartku. Rzecznik Lufthansy przekazał, że w środę na lotniskach przesiadkowych we Frankfurcie i Monachium możliwe będzie wykonywanie jedynie najważniejszych lotów.

Problemy nie tylko na lotniskach

Port lotniczy Saarbruecken zapowiedział we wtorek wieczorem, że w środę całkowicie wstrzyma swoje operacje lotnicze. Część lotów w środę odwołało także lotnisko w Monachium. Problemy na południu i zachodzie kraju mają przełożenie także na pracę stołecznego lotniska BER – podała agencja DPA.

Pasażerowie kolei również muszą przygotować się w środę na opóźnienia lub odwołania części połączeń, mimo że Deutsche Bahn "intensywnie" przygotowywała się na zapowiadane trudne warunki pogodowe – przekazała rzeczniczka DB.

Niebezpieczna jest również sytuacja na drogach. Z powodu gołoledzi zamknięto między innymi odcinek autostrady A5 w Badenii-Wirtembergii, a także autostradę między Trewirem a Luksemburgiem. Jak podał portal Focus, zamknięcie tej drogi dotknęło prawie 25 tysięcy osób, dojeżdżających tamtędy do pracy.

W Bawarii i Hesji odwołano zajęcia w szkołach

Z uwagi na warunki pogodowe, w niektórych rejonach Bawarii oraz Hesji w środę zostały odwołane zajęcia w szkołach lub odbywają się one zdalnie. W Darmstadt władze miasta zadecydowały o zamknięciu wszystkich szkół, aby "nie narażać zdrowia uczniów na niepotrzebne ryzyko w drodze do szkoły". Zaapelowały także o ograniczenie ruchu na terenie miasta, aby sprawniejszy dojazd miały służby ratunkowe i straż pożarna.

Niemiecka służba pogodowa (DWD) ostrzegła w środę rano o bardzo wysokim ryzyku wystąpienia gołoledzi, spowodowanych obfitymi i marznącymi deszczami, w pasie od Trewiru aż do Frankfurtu nad Menem. Ryzyko śliskich dróg jest szczególnie wysokie w Nadrenii-Palatynacie, Hesji i Badenii-Wirtembergii. W tych rejonach zalecono także unikania wychodzenia z domów oraz podróżowania.