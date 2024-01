Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział w wywiadzie dla Interfax-Ukraina, że jest możliwe spotkanie prezydenta UkrainyWołodymyra Zełenskiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Spotkanie Zełenskiego z Orbanem możliwe?

Jermak podkreślił, że razem z szefem MSZ Ukrainy, "Dmytro Kułebą chcą omówić cały szereg kwestii z Węgrami, które są sąsiadem". Węgry są członkiem Unii Europejskiej i NATO. Dlatego musimy rozmawiać i nawiązać konstruktywny dialog - powiedział.

Jermak dodał, że “zdecydowanie zmierzamy w kierunku spotkania Zełenskiego i Orbana.

Zadanie Ukrainy

Będzie to główne zadanie podczas naszego spotkania z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą i Péterem Szijjártó (ministrem spraw zagranicznych Węgier) 29 stycznia w Użhorodzie.

Jermak uzgodnił, że "spędzą tyle godzin, ile będzie konieczne, aby omówić wszystkie kwestie i dojść do porozumienia co do tego, kiedy, gdzie i z jakimi potencjalnymi porozumieniami może dojść do spotkania między prezydentem Ukrainy a premierem Węgier".