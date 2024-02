Według generała Martina Harema cytowanego przez portal Daily Mail, dowódcy Estońskich Sił Obronnych, w Finlandii, krajach bałtyckich i Polsce doszło do zakłóceń w naprowadzaniu ruchu lotniczego i morskiego za pomocą systemu GPS.

Nieprawidłowe działania GPS

Generał Harem stwierdził, że “to, co widzieliśmy, to nieprawidłowe działanie GPS dla statków i ruchu lotniczego”. Podejrzewa się, że broń elektroniczna powodująca te zakłócenia prawdopodobnie znajduje się w rosyjskim ośrodku wojskowym w Kaliningradzie, położonym między Litwą a Polską, zgodnie z ustaleniami zachodniego wywiadu.

System walki elektronicznej Rosji - Tobol

Z kolei, Tobol to jeden z systemów walki elektronicznej (EW) Rosji, który może być używany do zakłócania technologii GPS w kilku kierunkach, co może chronić Kaliningrad przed potencjalnymi nadlatującymi pociskami . Dr Thomas Withington, ekspert w dziedzinie wojny elektronicznej, powiedział, że urządzenie zostało prawdopodobnie użyte jako broń obronna ze względu na obawy Putina przed bronią opartą na GPS dostępną dla innych krajów .

Zagrożenie bezpieczeństwa

Zakłócenia GPS mogą spowodować, że pociski nie trafią w cel, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ostatnio pojawiły się doniesienia o samolotach, które nagle spadły z miejsc śledzenia - prawdopodobnie z powodu zakłócenia ich GPS. Eksperci ostrzegają, że jeśli to samo stanie się ze statkami, mogą się one zderzyć, ponieważ nie będą w stanie zobaczyć się nawzajem w systemach nawigacyjnych.