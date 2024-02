"Helikopter CH-53E Super Stallion został uznany za zaginiony, gdy nie dotarł do stacji lotniczej w Miramar w Kalifornii, niedaleko San Diego, po opuszczeniu we wtorek bazy sił powietrznych Creech w Nevadzie, ok. 60 km na północny zachód od Las Vegas" - podano w oświadczeniu.

Poszukiwania maszyny

Lotnictwo Morskie koordynowało akcję poszukiwawczo-ratowniczą z Departamentem Szeryfa hrabstwa San Diego i Cywilnym Patrolem Powietrznym.

Departament Szeryfa wysłał własny helikopter do przeszukania odległego obszaru na wschód od miasta, nie był on jednak w stanie dotrzeć do tego obszaru z powodu złej pogody - podała telewizja ABC News. Departament Szeryfa wysłał również pojazdy terenowe do poszukiwań.

Strażacy również nie byli w stanie zlokalizować helikoptera - powiedział ABC News przedstawiciel straży pożarnej.