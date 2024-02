USA odmawiają Rosji w sprawie Ukrainy

Jak poinformowała Agencja Reutera, sugestie prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące zawieszenia broni w Ukrainie, które miałoby docelowo "zamrozić" konflikt, zostały odrzucone przez Stany Zjednoczone. O kontaktach między pośrednikami stron negocjacji poinformowały Reutersa trzy rosyjskie źródła.

Reklama

Amerykańskie źródło Reutersa zaprzeczyło, że doszło do jakiegokolwiek oficjalnego kontaktu. Zdaniem agencji, Waszyngton nie będzie angażował się w rozmowy z Rosją, w których zabrakłoby samej Ukrainy.

Rosyjski prezydent miał proponować zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu. Putin nie był zainteresowany oddaniem żadnego z ukraińskich terytoriów, obecnie kontrolowanych przez Rosję.

Reklama

Kontakty z Amerykanami spełzły na niczym - powiedziało Agencji Reutera rosyjski informator, znający przebieg rozmów na przełomie 2023 i 2024 r.

Według innego źródła z Rosji "wszystko rozpadło się z Amerykanami". Amerykanie ponoć nie chcieli wywierać presji na Ukrainę.

Propozycja Moskwy trafiła do kluczowych urzędników w Waszyngtonie

Reklama

Zdaniem trzech rosyjskich informatorów agencji, pośrednicy w negocjacjach amerykańsko-rosyjskich spotkali się w Turcji pod koniec 2023 roku. Propozycja Putina trafiła do Waszyngtonu. Mieli o niej rozmawiać najwyżsi urzędnicy USA, w tym doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Bill Burns i sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Agencja cytuje jedno ze swoich rosyjskich źródeł: "Putin powiedział: 'Wiedziałem, że nic nie zrobią'". Odcięli źródło kontaktów, których nawiązanie zajęło dwa miesiące. Według innego informatora z Rosji, "Amerykanie nie wierzyli, że Putin jest szczery w kwestii zawieszenia broni - ale on był i jest gotowy do dyskusji na temat zawieszenia. Ale Putin jest również gotowy walczyć tak długo, jak to konieczne".

Reuters, powołując się na informatorów z Rosji, pisze, że Kreml nie widzi sensu dalszych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie.