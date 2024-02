W stolicy Bawarii w piątek rozpoczęła się 60. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która trwać będzie do niedzieli. Wśród gości tegorocznego forum są rządzący z około 50 krajów.

W ocenie Guterresa, obecny globalny porządek nie służy wszystkim. W rzeczywistości poszedłbym dalej i powiedział: nie służy nikomu – ocenił sekretarz generalny ONZ.

Nasz świat stoi w obliczu egzystencjalnych wyzwań, ale globalna społeczność jest bardziej rozdrobniona i podzielona niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 75 lat - podkreślił.

"Agresorzy robią co im się podoba"

Guterres wskazał na podziały między narodami, które szukają własnych korzyści, zamiast - jak podkreślił - dążyć wspólnie do poprawy sytuacji na świecie, co sprawia, że agresorzy "robią co im się podoba, bez żadnej odpowiedzialności".

Mnożą się kryzysy związane z rywalizacją i bezkarnością – kontynuował. Gdyby państwa wypełniały swoje zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, każdy człowiek na ziemi żyłby w pokoju i godności – zauważył.

Odnosząc się do sytuacji w Strefie Gazy, stwierdził, że jest ona "przerażającym dowodem na impas w relacjach międzynarodowych".

Nic nie może usprawiedliwić bezsensownych ataków przeprowadzonych przez Hamas 7 października – podkreślił, dodając, że "nic nie może usprawiedliwić zbiorowej kary dla narodu palestyńskiego w odpowiedzi militarnej Izraela".

Wielokrotnie wzywałem do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników oraz humanitarnego zawieszenia broni - przypomniał i dodał, że musi to być podstawą konkretnych i nieodwracalnych kroków w kierunku rozwiązaniadwupaństwowego.

Guterres wyraził również "pilną potrzebę" - jak to ujął - "sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy, Rosji i świata", dodając, że pokój ten powinien być zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym.

"Nowa Agenda dla Pokoju"

Na zakończenie portugalski polityk wyjaśnił, że "Nowa Agenda dla Pokoju", która zostanie omówiona na Szczycie Przyszłości we wrześniu, ma na celu aktualizację systemów bezpieczeństwa zbiorowego w oparciu o bardziej kompleksowy i inkluzywny multilateralizm dla świata w okresie transformacji.