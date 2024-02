Zełenski apeluje o dostawy broni

Nie pytajcie Ukrainy, kiedy skończy się wojna - zapytajcie siebie, dlaczego Putin jest w stanie ją kontynuować - oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Reklama

Zełenski apelował do społeczności międzynarodowej o dalsze wspieranie Ukrainy, argumentując, że rosyjski dyktator się nie zatrzyma.

Zróbcie nie coś, ale wszystko, żeby go pokonać. Dyktatorzy nie wyjeżdżają na wakacje, nienawiść nie ma przerw - mówił.

Utrzymywanie Ukrainy w sztucznym deficycie broni pozwala Putinowi adaptować się do obecnej intensywności wojny - alarmował prezydent.

Reklama

Przewaga Rosji. Na czym polega

Rosja ma, jego zdaniem, "tylko jedną przewagę".

To jest nieliczenie się z ludzkim życiem. I potwierdzają to regularnie tzw. mięsne szturmy na ukraińskie pozycje - dodał Zełenski, odnosząc się do frontowych ataków, w których masowo giną rosyjscy żołnierze.