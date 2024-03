Prezydent USA Joe Biden nie powinien wspominać swojego poprzednika, Franklina Delano Roosevelta, ponieważ, w przeciwieństwie do Roosevelta, tylko poniża USA - powiedział zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, Dmitrij Miedwiediew.

Miedwiediew obraża Bidena

W orędziu o stanie Unii, Biden porównał siebie do Franklina Delano Roosevelta. To takie sobie porównanie. Oczywiście, nie na jego korzyść - napisał Miedwiediew na swojej stronie X. On jest hańbą Stanów Zjednoczonych! - ocenił.

Miedwiediew zauważył, że mimo że prezydent USA był niedołężnym człowiekiem na wózku inwalidzkim, "podniósł Amerykę z Depresji", podczas gdy Biden to "szalony, umysłowo niepełnosprawny człowiek, który postanowił pociągnąć ludzkość do piekła".

"Próbuje rozpocząć III wojnę światową"

Ponadto, były premier Rosji dodał, że "Roosevelt walczył o pokój razem z sojusznikami, w tym ZSRR, podczas gdy Biden aktywnie i uporczywie próbuje rozpocząć III wojnę światową".

Zakończył wpis stwierdzeniem, że, Roosevelt "walczył przeciwko faszystom, ale Biden walczy za nimi" - napisał Miedwiediew.