- Nie ma potrzeby większej liczby żołnierzy na polskiej granicy - powiedział Biden, pytany przez dziennikarzy na płycie lotniska bazy Andrews, czy "poparłby zwiększenie liczby żołnierzy USA na polskiej granicy".

10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce

Pytanie padło w przeddzień wizyty polskich przywódców w Białym Domu. W Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, część z nich rozmieszczona jest w okolicach Rzeszowa, stanowiącego punkt przerzutowy dla pomocy wysyłanej Ukrainie.

Odpowiadając na inne pytania podczas krótkiego briefingu po powrocie z podróży do New Hampshire, Biden powiedział też, że nie planuje rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu na temat "czerwonych linii" dla operacji Izraela w Strefie Gazy i wystąpienia przed izraelskim parlamentem.

Joe Biden o działaniach Benjamina Netanjahu

Przypomnijmy, że Joe Biden w sobotnim wywiadzie dla MSNBC powiedział, że Netanjahu "bardziej szkodzi niż pomaga Izraelowi" sposobem prowadzenia wojny z palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy.

- Nie wiem dokładnie, co prezydent miał na myśli, ale jeśli miał na myśli, że prowadzę prywatną politykę wbrew woli większości Izraelczyków i że szkodzi to interesom Izraela, to myli się w obu przypadkach- stwierdził Netanjahu w rozmowie z Politico.

- To nie jest tylko moja prywatna polityka - podkreślił premier. - To polityka wspierana przez przytłaczającą większość Izraelczyków (...) popierających działania, które podejmujemy, aby zniszczyć pozostałe bataliony terrorystyczne Hamasu - kontynuował Netanjahu.