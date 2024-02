Pod koniec lutego Donald Trump pojawił się na Konferencji Konserwatywnych Działań Politycznych. W trakcie swojego przemówienia były prezydent pochwalił swoją żonę i zachęcił publiczność do owacji na jej cześć. Spójrzcie na Mercedes, jest całkiem niezła - powiedział w pewnym momencie. Jego żona ma na imię Melania.

Biden krytykuje Trumpa

W trakcie występu w programie NBC "Late Night with Seth Meyers", prezydent Joe Biden odniósł się do doniesień, że były prezydent Donald Trump pomylił imię swojej żony. Biden podkreślił, że to, co naprawdę ma znaczenie, to fakt, że pomysły byłego prezydenta są przestarzałe.

Trzeba spojrzeć na tego drugiego faceta. Jest prawie tak stary jak ja, ale po pierwsze nie pamięta imienia swojej żony. Po drugie, chodzi o to, jak stare są twoje pomysły - powiedział Biden.

Biden zaatakował również Trumpa za opisanie aresztowanych za przyłączenie się do zamieszek na Kapitolu w 2021 r. jako "patriotów" i za wychwalanie dyktatorów. On myśli, że może zmienić konstytucję i po prostu zignorować jej części. Oto facet, który mówi o odwecie - powiedział Biden.

Biden za stary na prezydenta. Sondaż

Mimo że 81-letni Biden stara się z humorem odpierać pytania dotyczące swojego wieku isprawności umysłowej, to niektórzy Amerykanie wciąż mają obawy, czy jest odpowiednią osobą na stanowisko prezydenta przez kolejne cztery lata. Według sondażu NBC News przeprowadzonego w styczniu, trzy czwarte wyborców, w tym połowa Demokratów, wyraża obawy co do wieku Bidena. W porównaniu do tego, mniej niż połowa ma podobne obawy co do Trumpa, który ma 77 lat - przypomina Bloomberg.

Kwestia wieku i sprawności umysłowej stała się tematem kampanii wyborczej w 2024 roku, szczególnie po raporcie Departamentu Sprawiedliwości, w którym określono Bidena jako "starszego mężczyznę o dobrych intencjach i słabej pamięci". Biden dodatkowo spotęgował problem, gdy pomylił światowych przywódców podczas konferencji prasowej nawiązującej do raportu - zaznacza Bloomberg.