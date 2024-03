Miał na swoim koncie takie przeboje jak m.in "Ship of Fools", "Put the Message in the Box", "Is it Like Today?" oraz "She's the One".

"Dobrej podróży, mój przyjacielu. Byłeś jednym z najlepszych muzyków, jakich kiedykolwiek znałem" - napisał po śmierci Wallingera wokalista The Waterboys, Mike Scott. Walijczyk związany był z grupą od 1983 do 1985 roku. Zagrał na jej pierwszych trzech albumach. Usłyszeć można go m.in. w utworze "The Whole of the Moon", która to piosenka jest jednym z największych przebojów zespołu.

Karl Wallinger i World Party

Po odejściu z The Waterboys w 1986 roku w Londynie Wallinger założył własny zespół World Party. Napisał dla niej takie hity, jak "Ship of Fools", "Put the Message in the Box", "Is it Like Today?" oraz "She's the One". Swoją wersję ostatniego z nich nagrał pod koniec lat 90. Robbie Williams.

Wallinger pracował także nad debiutanckim albumem Sinéad O'Connor z 1987 roku "The Lion and the Cobra". Wokalistkę usłyszeć można w chórkach na pierwszych dwóch albumach World Party.

W 2001 roku u Wallingera zdiagnozowano tętniaka mózgu, co spowodowało przerwę w koncertach. Wrócił po pięciu latach. W 2022 r. muzyk zapowiadał, że wraz z grupą szykuje nowy album. Przyczyna śmierci Wallingera nie została podana do publicznej wiadomości.