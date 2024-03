Informacje oznaczają, że uzgodnienie w ubiegłym tygodniu w kongresie USA nowego pakietu o wartości 300 milionów dolarów miało jedynie charakter symboliczny. Całą sumę Ukraina nieoficjalnie wydała już w listopadzie ubiegłego roku, kiedy Pentagon przekazał jej broń o tej wartości. Realne finansowanie zostało zaplanowane natomiast na ten rok.

Tym samym pieniądze z tego pakietu pomocy nie są dostępne do wykorzystania przez Ukrainę. Uzgodnienie w amerykańskim kongresie pakietu pomocy miało charakter symbolicznego gestu, którym Stany Zjednoczone pokazały, że „nie porzuciły” Kijowa bez wsparcia wojskowego. USA pokazuje że nie wycofały się z gry, chociaż Ukraina nie otrzyma od nich realnej pomocy. Fakt, że Stany Zjednoczone nie przyznały Ukrainie żadnej realnejpomocy w marcu to zła wiadomość dla Unii Europejskiej. Oznacza bowiem, że kolejny miesiąc to UE bez wsparcia USA finansuje prowadzenie działań wojennych przez Ukrainę. Tymczasem armia Ukrainy jest w coraz trudniejszej sytuacji, a Rosja zdobywa kolejne terytoria.