Bloomberg donosi, że część wewnętrznego otoczenia przywódcy Kremla Władimira Putina nie zgadza się z jego tezami o możliwym udziale Ukrainy w ataku terrorystycznym na Crocus City Hall 22 marca. Jak mówią, nie ma na to dowodów. Mimo to przywódca Federacji Rosyjskiej uparcie stara się wykorzystać atak terrorystyczny do swoich celów.