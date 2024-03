Putin zagraża Europie i Polsce

W czwartek 28 marca gośćmi programu "Lepsza Polska" w Polsat News był prof. Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych oraz Krystyna Kurczab-Redlich, była korespondentka polskich mediów w Moskwie. Debatowali oni o możliwych scenariuszach rozszerzenia wojny przez Rosję na inne europejskie kraje. W trakcie rozmowy mowa była też m.in. o testowaniu polskich granic NATO przez rosyjskie rakiety oraz o możliwych reakcjach polskich służb.

Zdaniem prof. Grochmalskiego, Władimir Putin planował wojnę już od pierwszych dni objęcia władzy w Rosji.

- 7 maja 2000 roku Putin objął władzę, a 13 maja podpisał rozporządzenie o podziale Rosji na okręgi federalne tworząc centralny okręg federalny, to jest dzisiaj moskiewski okręg wojskowy – wyjaśniał.

Ekspert wskazywał, że Putin stworzył "perspektywę strategiczną". - Ta strategia doprowadziła do wojny, która dzisiaj jest zagrożeniem nie tylko dla bezpieczeństwa Europy i Polski, ale i dla istnienia Polski – tłumaczył.

Niechęć Rosjan do Polski

Rozmówca podkreślał, że rosyjski przywódca od 20 lat buduje niechęć Rosjan do Polski.

- Nie zdajemy sobie sprawy, że w 2004 roku Putin wyznaczył Polskę jako państwo kluczowe w wymiarze nienawiści, wrogości, jaki ma być budowany w Rosji wobec państw Zachodu. Polska miała być kluczowa – zauważył prof. Grochmalski.

Ekspert przypomniał, że w 2004 roku Rosjanie obchodzą święto na pamiątkę wygnania z Kremla Polaków w 1612 roku. - Od 2004 roku uczy się Rosjan nienawiści do Polski, ten proces postępuje, w tej chwili jest bardzo podobny do tego, co Rosjanie robili z Ukraińcami, znienawidzając ten naród – dodał.

Działania antypolskie w Rosji

Podobną opinię wyraziła również Kurczab-Redlich, była korespondentka polskich mediów w Moskwie.

- A propos działania antypolskiego, już w 2014 roku przytaczano w mediach rosyjskich jakieś nieprawdopodobne zbrodnie, których tam dokonali przeciwko Rosjanom jacyś Polacy. W tej chwili permanentnie powtarza się, że największy legion cudzoziemski, który walczy w Ukrainie, to jest legion polski, czyli absolutne kłamstwo, totalny absurd. Tym niemniej, jest to niemal codziennie powtarzane w rosyjskich mediach – powiedziała.