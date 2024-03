W Wielki Czwartek zgodnie z tradycją odbywa się nabożeństwo, w którym zgodnie z tradycją, bierze udział rodzina królewska. Niestety tym razem król Karol III nie był na nim obecny. Ze względu na to, że monarcha walczy z chorobą nowotworową, nie pojawia się publicznie. Stąd wzięła się jego nieobecność w katedrze w Worcester.

Król Karol III nieobecny na nabożeństwie. Zastąpiła go Kamila

Zamiast niego poddani mogli zobaczyć samą Kamilę. Królowa zgodnie z tradycją wzięła udział w "The Royal Maundy Service". Podczas tej uroczystości rozdała osobom starszym symboliczną jałmużnę w uznaniu za ich pracę na rzecz Kościoła i społeczności. To złote monety, które otrzymało 75 kobiet i 75 mężczyzn.

Choć król Karol III był nieobecny podczas nabożeństwa, wyemitowano jego orędzie. To pierwszy raz, gdy pokazał się publicznie od momentu poinformowania, że on również, podobnie jak jego synowa zmaga się z rakiem.

Król Karol III wygłosił orędzie. Co powiedział?

Król nie krył smutku związanego z nieobecnością na uroczystości.

Panie i Panowie, to dla mnie wielki smutek, że nie mogę być dzisiaj z wami wszystkimi. Nabożeństwo Wielkiego Postu zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Ma swoje źródło w życiu naszego Pana, który uklęknął przed swoimi uczniami i ku ich wielkiemu zaskoczeniu umył ich zmęczone podróżą stopy. I, jak właśnie usłyszeliśmy, celowo dał im i nam wszystkim przykład tego, jak powinniśmy służyć i troszczyć się o siebie nawzajem. W tym kraju jesteśmy błogosławieni przez różne służby, które istnieją dla naszego dobra - powiedział.

Ale poza tymi organizacjami i ich bezinteresownym personelem, potrzebujemy i czerpiemy ogromne korzyści z tych, którzy wyciągają do nas przyjacielską dłoń, zwłaszcza w potrzebie- dodał.

Te słowa były najwyraźniej nawiązaniem do choroby Kate i jego.

150 mężczyzn i kobiet, którzy zostali dziś wybrani, aby otrzymać od mojej żony pieniądze w Wielkim Poście, są wspaniałymi przykładami takiej dobroci; wykraczania daleko poza obowiązki i oddawania tak dużej części swojego życia na służbę innym w swoich społecznościach - mówił o wyróżnionych.

Król Karol III wspomniał swoją koronację

Król Karol III nawiązał także do swojej koronacji, która odbyła się 6 maja ubiegłego roku.

Akt uwielbienia, tutaj w katedrze w Worcester, przypomina mi przyrzeczenie, które złożyłem na początku nabożeństwa koronacyjnego - podążać za przykładem Chrystusa "nie po to, by Mu służono, lecz by służyć". Zawsze starałem się to robić i nadal robię, całym sercem - mówił monarcha.

Modlę się dziś szczególnie o to, aby przykład naszego Pana, polegający na służeniu sobie nawzajem, nadal nas inspirował i wzmacniał wszystkie nasze społeczności. Niech Bóg błogosławi was wszystkich w te Święta Wielkanocne - tymi słowami zakończył swoje przemówienie.