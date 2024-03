Według NAK mężczyźni planowali „przestępstwa o charakterze terrorystycznym”.

Broń, amunicja i ładunek wybuchowy

Znaleziono u nich broń automatyczną, amunicję i gotowy ładunek wybuchowy domowej roboty.

Wcześniej Komitet podał, że podejrzani zostali zablokowani przez służby bezpieczeństwa w kilku mieszkaniach w stolicy Dagestanu, Machaczkale oraz w jednym z największych miast regionu, Kaspijsku.

NAK podał, że nie było ofiar cywilnych ani strat wśród funkcjonariuszy. Operacja trwa.

Zamach pod Moskwą

22 marca doszło pod Moskwą do zamachu na salę koncertową, w którym zginęły co najmniej 144 osoby, a 551 zostało rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie Prowincji Chorasan, czyli afgańskie skrzydło terrorystycznego ugrupowania Państwo Islamskie (IS).