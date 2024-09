Zmiany w ustawie są wynikiem przepisów unijnego rozporządzenia, które nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia jednolitego mechanizmu usuwania i blokowania treści o charakterze terrorystycznym.

Kluczowe zmiany w ustawie

Głównym założeniem nowych przepisów jest skuteczna walka z publikacjami o treści terrorystycznej, zamieszczanymi w Internecie za pośrednictwem usług hostingowych, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi i informacji.

Zgodnie z projektem, za realizację nowych przepisów odpowiadać będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Do jego zadań należeć będzie wydawanie i weryfikowanie nakazów usunięcia lub zablokowania dostępu do treści o charakterze terrorystycznym.

Definicja treści terrorystycznych

Nowe przepisy jasno definiują, jakie treści będą uznawane za terrorystyczne i podlegać usunięciu lub blokadzie. Do tego typu materiałów zaliczają się te, które podżegają do popełnienia przestępstw terrorystycznych, nakłaniają do udziału w działaniach grup terrorystycznych, zachęcają do produkcji lub stosowania broni i materiałów wybuchowych w celach terrorystycznych, stwarzają zagrożenie popełnienia takich przestępstw.

Kogo dotyczy ustawa?

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do dostawców usług internetowych, w szczególności tych oferujących platformy społecznościowe, usługi wymiany materiałów video, obrazów, plików audio oraz usługi w chmurze. W praktyce oznacza to, że platformy umożliwiające publiczne udostępnianie przechowywanych treści będą zobowiązane do szybkiej reakcji na żądania usunięcia lub zablokowania materiałów terrorystycznych.

Wejście w życie

Zgodnie z zapowiedzią, nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.