"Władimir Putin zachęca Serbię do wywierania presji na Kosowo i wznieca konflikty religijne w Bośni i Hercegowinie" - ocenia na łamach Bloomberga James Stavridis, emerytowany admirał marynarki wojennej USA i były dowódca NATO. Przywódca Rosji robi to - zdaniem admirała - by odwrócić uwagę NATO od swojej nielegalnej inwazji.