"Terrorystyczny rząd USA został ostrzeżony, że jakiekolwiek uczestnictwo w naruszeniu irańskich interesów wywoła ostrą odpowiedź sił zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu" - głosi, jak informuje "Daily Telegraph" - oświadczenie Teheranu.

"Ameryka ponosi odpowiedzialność…"

"Do tego, Ameryka ponosi odpowiedzialność za akty zła reżimu syjonistów. A jeśli ten reżim, który odpowiada za akty przemocy wobec dzieci, nie zostanie powstrzymany, to czekają go reperkusje" - dodają władze Iranu.

Teheran ostrzega kraje regionu…

Teheran ostrzegł też kraje regionu przed udostępnieniem swojej przestrzeni powietrznej dla kontrataku na Iran. Według Iranu, takie decyzje sąsiadów Izraela doprowadzą do "proporcjonalnej odpowiedzi".