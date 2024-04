Gdy Iran zaatakował Izrael w nocy z soboty na niedzielę, ludziom mogło się wydawać, że to początek wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Tymczasem - jak donosi "The Sun" - brytyjski publiczny nadawca zaliczył wielką wpadkę. Podczas niedzielnej konferencji prasowej rzecznika IDF, w tle można było usłyszeć piosenkę "Noc kobiet" Kool&The Gang. A w jej pierwszej zwrotce słychać było słowa "Co za noc, drogie panie, co za noc"…

Publiczne przeprosiny BBC

Rozpętała się taka medialna burza, że BBC musiała oficjalnie przeprosić i przyznać, że puszczenie piosenki z nadchodzącego programu podczas wiadomości o 17 to "pomyłka techniczna".