Unity Mitford pochodziła z arystokratycznej rodziny spokrewnionej z Winstonem Churchillem. Jej ojcem był lord Redesdale, który chciał przekazać córce swoje uwielbienie dla Niemiec.

Gazeta The Daily Mail zapewnia, że podjęła "wszelkie środki ostrożności", aby potwierdzić, że pamiętnik Unity Mitford nie jest oszustwem. Dokument został zbadany przez ekspertów. Jestem przekonany, że zapiski są autentyczne - powiedział David Pryce-Jones, brytyjski historyk.

139 spotkań z Hitlerem

Reklama

Dzienniki obejmują lata 1935–1939 i opisują 139 spotkań z Hitlerem. Pisała je zagorzała wielbicielka nazizmu, Unity Mitford. W swoim pamiętniku Brytyjka z wyższych sfer zwierzała się z sekretów związku z Hitlerem, który trwał przez pięć lat poprzedzających II wojnę światową. Podczas przygotowań do tej globalnej rzezi Hitler miał "zachowywać się jak 17-latek".

Unity i starszy o 5 lat Hitler

Reklama

Jak pisze gazeta, Mitford była tak zauroczona niemieckim narodowym socjalizmem i jego twórcą, że w wieku 20 lat przeprowadziła się do Monachium. Rozkochała w sobie Hitlera, sprawiając, że kochanka Hitlera Ewa Braun, szalała z zazdrości.

Z pamiętnika wynika, że Unity i starszego o 25 lat Hitlera łączyło uczucie nie tylko platoniczne. W czarnym, oprawionym w skórę dzienniku o wymiarach 19 cm x 12 cm opisała jak 9 lutego 1935 po raz pierwszy spotkała Hitlera, który wezwał ją do swojego stolika w restauracji. O tym dniu napisała: "Najwspanialszy dzień w moim życiu".

Ostatni wpis w pamiętniku w dniu ataku na Polskę

Ostatni wpis w pamiętniku arystokratki jest datowany na 1 września 1939 r. czyli w dniu ataku Niemiec na Polskę. Dwa dni później, Unity – 25-letnia córka lorda Redesdale’a, była tak zrozpaczona perspektywą wojny jej ojczyzny i ukochanych Niemiec, że strzeliła sobie w głowę w monachijskim parku English Garden.

Miała uszkodzą lewą półkulę mózgu, a kula utkwiła w jej czaszce. Mimo to przeżyła. Kilka tygodni spędziła w szpitalu, po czym przez Szwajcarię została przewieziona do Wielkiej Brytanii. Dotarła do ojczyny w styczniu 1940 r. Tam przechodziła rekonwalescencję. Zmarła w 1948 roku.