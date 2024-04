Biskup Mar Mari Emmanuel, jak podaje australijski portal ABC News, trafił do lokalnego szpitala z ranami od noża. Mężczyzna jest w stanie ciężkim. Trzy osoby opatrzono na miejscu ataku, to ludzie, którzy próbowali zatrzymać napastnika i których poranił on nożem.

Reklama

Incydent transmitowano w sieci

Incydent transmitowano - jak dodaje "Daily Telegraph" - na żywo na kanale kościoła na You Tube. Nie znane są na razie przyczyny ataku. Wiadomo tylko, że biskup Emmanuel został wielokrotnie raniony w twarz i w ciało podczas odprawiania mszy w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Wakeley na przedmieściach Sydney.