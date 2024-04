Podróż do Izraela? Szejna: Odradzam

Odradzam wszystkim obywatelom Polski podróży na Bliski Wschód w najbliższym czasie - czy to turystycznie, czy w sprawach rodzinnych. W każdej chwili coś się może zdarzyć - zaapelował na antenie Radia ZET wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

Reklama

Rozmówca stacji nawiązał do ostatniego ataku Iranu na Izrael i możliwego odwetu ze strony Tel Awiwu. Cała społeczność międzynarodowa, USA, przywódcy światowi, premier Tusk, minister Sikorski nakłaniają Izrael, by nie eskalować konfliktu, bo może się on rozlać na cały region. A tego nie chcemy - stwierdził.

Na pytanie, czy Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem, Andrzej Szeja powiedział, że tak.

Odnosząc się do izraelskiego ataku na ambasadę irańską w Damaszku, Szejna stwierdził, "że tego ataku nie powinno być, nie ma jego zgody na takie działania". Dodał: "był wymierzony w organizację, która jest uznawana m.in. przez Stany Zjednoczone i obecnych tam wojskowych jako terrorystyczna".

Reklama

Śmierć Polaka w Strefie Gazy

Wiceszef polskiej dyplomacji odniósł się także do śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy, Damiana Sobola.

Polska jest w stałym kontakcie z ambasadami krajów, których obywatele zginęli w ataku - poinformował wiceminister Szejna. Koordynujemy działania tak, by sprawiedliwości stało się zadość - zaznaczył.

Na pytanie o wypłatę odszkodowania dla rodziny wolontariusza, Andrzej Szejna powiedział, że "to zależy od rodziny, kiedy będzie gotowa, byśmy mogli udzielił jej prawnego wsparcia". Jesteśmy gotowi w każdej chwili. Strona izraelska nie powinna mieć żadnych wątpliwości - powiedział na antenie Radia ZET polityk.